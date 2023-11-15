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На Центральную Россию надвигаются морозы и снегопады
Фото из архива Myslo.

На Центральную Россию надвигаются морозы и снегопады

Метеорологическая зима наступит уже в конце этой недели.

Центральная Россия встречает настоящую зиму. Еще во вторник в регионах местами прошел небольшой снег, сегодня-завтра также возможны локальные снежные заряды.

— Четверг станет первым днем ноября с отрицательной среднесуточной температурой воздуха и, вполне возможно, даст начало отсчёту дней метеорологической зимы, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

На пик холодная волна выйдет в субботу. Ночью температура воздуха опустится до −5…−10 °С, днем ожидается −1…−6° С. Отрицательная температурная аномалия составит 4–5°, суббота станет самым холодным днем с начала осени. Примерно такими же ожидаются характер погоды и температура в воскресенье.

Ближе к середине новой недели есть вероятность формирования снежного покрова, высота которого в первые дни третьей декады ноября может достичь 3–8 см.

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сегодня, в 13:05 +4
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