На Центральную Россию надвигаются морозы и снегопады

Фото из архива Myslo.

Метеорологическая зима наступит уже в конце этой недели.

Центральная Россия встречает настоящую зиму. Еще во вторник в регионах местами прошел небольшой снег, сегодня-завтра также возможны локальные снежные заряды.

— Четверг станет первым днем ноября с отрицательной среднесуточной температурой воздуха и, вполне возможно, даст начало отсчёту дней метеорологической зимы, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

На пик холодная волна выйдет в субботу. Ночью температура воздуха опустится до −5…−10 °С, днем ожидается −1…−6° С. Отрицательная температурная аномалия составит 4–5°, суббота станет самым холодным днем с начала осени. Примерно такими же ожидаются характер погоды и температура в воскресенье.

Ближе к середине новой недели есть вероятность формирования снежного покрова, высота которого в первые дни третьей декады ноября может достичь 3–8 см.