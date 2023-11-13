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Тульский СК возбудил дело по сообщению о спящем на полу в больнице ребенке

Тульский СК возбудил дело по сообщению о спящем на полу в больнице ребенке

Сотрудники органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних подозреваются в халатности.

Следователем Ясногорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области по сообщению СМИ возбудил уголовное дело по факту халатности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По предварительным данным следствия, в июле 2023 года малолетний мальчик был изъят органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних у матери в связи с ненадлежащим воспитанием сына и передан на попечение ранее судимого отца. Известно, что женщина уже была лишена родительских прав на троих старших детей. 

В ходе обследования жилищных-бытовых условий семьи было установлено отсутствие должной обстановки для нормального развития несовершеннолетнего и его воспитания.

25 октября 2023 года сотрудниками полиции отец мальчика был задержан за кражу, а малолетний изъят как безнадзорный и помещен в ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» для оказания медицинской помощи. 

В настоящее время сотрудниками следственного управления СК России по Тульской области проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках уголовного дела будет дана оценка действиям сотрудников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, передавших малолетнего мальчика в неблагополучную семью.

Напомним, ранее в соцсетях появились сообщения с фотографиями трехлетнего мальчика, который спит на полу в детской областной больнице. Выяснилось, что ребенок брошен, и только персонал больницы заботился о нем.

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