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В Городском переулке ограничат движение транспорта

В Городском переулке ограничат движение транспорта

Об этом сообщает администрация города.

В субботу, 11 ноября, с 9.00 до 14.00, в Городском переулке, на участке от ул. Станиславского до ул. Академика Павлова, будет ограничено движение, остановка и стоянка всех видов транспорта.

Эти меры приняты для обеспечения безопасности во время работ по опиловке деревьев. Из-за этого два маршрута общественного транспорта временно изменят схемы движения

Автобус № 1 «Горельские выселки – Горелки – СТОА – Кладбище № 3»: ул. Ключевая – Московское шоссе – ул. Октябрьская – ул. Советская – пр-т Ленина – ул. Рязанская – Новомосковское шоссе – а/д «Тула – Новомосковск – Осиновая Гора» – ул. Пржевальского.

Автобус № 51 «Горельские выселки – мкр. Левобережный»: ул. Ключевая – Московское шоссе – ул. Октябрьская – ул. Советская – пр-т Ленина – ул. Рязанская – мкр. Левобережный.

сегодня, в 21:21 +1
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