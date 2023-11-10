В Городском переулке ограничат движение транспорта

В субботу, 11 ноября, с 9.00 до 14.00, в Городском переулке, на участке от ул. Станиславского до ул. Академика Павлова, будет ограничено движение, остановка и стоянка всех видов транспорта.

Эти меры приняты для обеспечения безопасности во время работ по опиловке деревьев. Из-за этого два маршрута общественного транспорта временно изменят схемы движения

Автобус № 1 «Горельские выселки – Горелки – СТОА – Кладбище № 3»: ул. Ключевая – Московское шоссе – ул. Октябрьская – ул. Советская – пр-т Ленина – ул. Рязанская – Новомосковское шоссе – а/д «Тула – Новомосковск – Осиновая Гора» – ул. Пржевальского.

Автобус № 51 «Горельские выселки – мкр. Левобережный»: ул. Ключевая – Московское шоссе – ул. Октябрьская – ул. Советская – пр-т Ленина – ул. Рязанская – мкр. Левобережный.