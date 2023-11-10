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Аферисты от имени Роспотребнадзора продают журналы тульским предпринимателям

Аферисты от имени Роспотребнадзора продают журналы тульским предпринимателям

Специалисты ведомства призывают коммерсантов к бдительности и осторожности.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает о новых случаях мошенничества: неизвестные, выдавая себя за сотрудников ведомства, звонят руководителям коммерческих организаций и предлагают журналы с QR-кодами. В случае отказа аферисты угрожают предпринимателям проверками и штрафами.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области не занимается распространением и продажей печатных изданий. Проверки проводятся исключительно на основании распоряжения или определения о возбуждении дела. Любой, кто представляется сотрудником ведомства, обязан иметь при себе служебное удостоверение.

Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

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