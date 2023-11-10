Аферисты от имени Роспотребнадзора продают журналы тульским предпринимателям

Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает о новых случаях мошенничества: неизвестные, выдавая себя за сотрудников ведомства, звонят руководителям коммерческих организаций и предлагают журналы с QR-кодами. В случае отказа аферисты угрожают предпринимателям проверками и штрафами.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области не занимается распространением и продажей печатных изданий. Проверки проводятся исключительно на основании распоряжения или определения о возбуждении дела. Любой, кто представляется сотрудником ведомства, обязан иметь при себе служебное удостоверение.