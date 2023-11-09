В Щекино создали современную спортивную площадку

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Щекино в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроена спортивная площадка на ул. Мира, 16.

Здесь обустроены три обособленные зоны. Любители игровых видов спорта могут потренироваться на площадках для мини-футбола и стритбола. Для тех, кто предпочитает более размеренные тренировки, установлены «умные» тренажеры с QR-кодами, перейдя по которым можно получить доступное руководство по их применению. Также площадка оснащена гимнастическими снарядами.

Стоимость работ составила порядка 17 млн рублей, из которых 16,1 млн — региональные средства.

Глава администрации Щекинского района Александр Гамбург отметил, что благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» ежегодно благоустраиваются общественные пространства. В прошлом году более 5000 человек в рейтинговом голосовании выбрали спортивную площадку. От лица всех щекинцев Гамбург поблагодарил губернатора Алексея Дюмина и правительство региона за помощь в реализации проекта.

В следующем году благодаря победе в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях продолжится благоустройство городского парка в Щекино. Запланирована установка световой инсталляции, тематической детской площадки, летней эстрады, памп-трека (специальной велосипедной трассы с препятствиями) и т. д.