  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Щекино создали современную спортивную площадку - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Щекино создали современную спортивную площадку
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Щекино создали современную спортивную площадку

Стоимость работ составила порядка 17 млн рублей, из которых 16,1 млн – региональные средства.

В Щекино в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроена спортивная площадка на ул. Мира, 16.

Здесь обустроены три обособленные зоны. Любители игровых видов спорта могут потренироваться на площадках для мини-футбола и стритбола. Для тех, кто предпочитает более размеренные тренировки, установлены «умные» тренажеры с QR-кодами, перейдя по которым можно получить доступное руководство по их применению. Также площадка оснащена гимнастическими снарядами.

photo_2023-11-08_18-09-13.jpg

Стоимость работ составила порядка 17 млн рублей, из которых 16,1 млн — региональные средства.

photo_2023-11-08_18-09-13-(6).jpg

Глава администрации Щекинского района Александр Гамбург отметил, что благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» ежегодно благоустраиваются общественные пространства. В прошлом году более 5000 человек в рейтинговом голосовании выбрали спортивную площадку. От лица всех щекинцев Гамбург поблагодарил губернатора Алексея Дюмина и правительство региона за помощь в реализации проекта.

photo_2023-11-08_18-09-13-(2).jpg

photo_2023-11-08_18-09-12-(2).jpg

В следующем году благодаря победе в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях продолжится благоустройство городского парка в Щекино. Запланирована установка световой инсталляции, тематической детской площадки, летней эстрады, памп-трека (специальной велосипедной трассы с препятствиями) и т. д.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 09:14 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьЩекино
Прочее
спортивная площадка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

16-летняя тулячка вновь покорила кондитерское телешоу
16-летняя тулячка вновь покорила кондитерское телешоу
Глава Общественной палаты Тульской области рассмотрит обращения жителей
Глава Общественной палаты Тульской области рассмотрит обращения жителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.