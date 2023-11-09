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Новый циклон принесет в Центральную Россию похолодание и затяжные дожди
Фото Алексея Пирязева.

Новый циклон принесет в Центральную Россию похолодание и затяжные дожди

В конце недели ожидается ненастная погода.

Аномально теплая погода на Русской равнине будет сохраняться до конца недели. Это связано с высокой активностью атлантических циклонов. А с сегодняшнего дня начнет прорываться мощный вихрь, который принесет похолодание и дожди. 

До выходных в Центральной России будет тепло — +7…+8 °С — и без осадков. Погода начнет портиться в воскресенье: с запада ворвется новый циклон. Он принесет обильные дожди, температура понизится до +5…+6 °С.

По данным синоптиков погодного центра «Фобос», это выше климатической нормы середины ноября.

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Фотограф:
сегодня, в 12:35 +2
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