Новый циклон принесет в Центральную Россию похолодание и затяжные дожди

Фото Алексея Пирязева.

Аномально теплая погода на Русской равнине будет сохраняться до конца недели. Это связано с высокой активностью атлантических циклонов. А с сегодняшнего дня начнет прорываться мощный вихрь, который принесет похолодание и дожди.

До выходных в Центральной России будет тепло — +7…+8 °С — и без осадков. Погода начнет портиться в воскресенье: с запада ворвется новый циклон. Он принесет обильные дожди, температура понизится до +5…+6 °С.

По данным синоптиков погодного центра «Фобос», это выше климатической нормы середины ноября.