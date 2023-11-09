Экс-главе Привокзального округа и его заму снова ужесточили приговор за смерть ребенка

Тульский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры по уголовному делу в отношении бывшего главы Привокзального округа Евгения Пятисоцкова и его заместителя по благоустройству Сергея Бадакина. Им отменили условное осуждение.

«Пятисоцкому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, Бадакину — в виде 4 лет лишения свободы. Каждому назначенное наказание заменено на принудительные работы на те же сроки с удержанием 15% ежемесячно из заработка в доход государства», — сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Также осужденных лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Запрет действует 3 года.