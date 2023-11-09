Экс-главе Привокзального округа и его заму снова ужесточили приговор за смерть ребенка

Тульский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры по уголовному делу в отношении бывшего главы Привокзального округа Евгения Пятисоцкова и его заместителя по благоустройству Сергея Бадакина. Им отменили условное осуждение.
«Пятисоцкому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, Бадакину — в виде 4 лет лишения свободы. Каждому назначенное наказание заменено на принудительные работы на те же сроки с удержанием 15% ежемесячно из заработка в доход государства», — сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Также осужденных лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Запрет действует 3 года.
Это уже не первый пересмотр приговора. 6 октября прошлого года экс-чиновникам также ужесточили наказание: Евгений Пятисоцков получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, а Сергей Бадакин — 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
Мама погибшей девочки сочла приговор мягким, но сказала что не намерена обжаловать его самостоятельно.
Напомним, 10-летняя потерпевшая занималась футболом. 18 июля 2019 года она отправилась погонять мяч на спортплощадку вместе с другом. На девочку упали футбольные ворота, она получила тяжелые травмы и была доставлена в московскую больницу, где вскоре скончалась.
В марте 2021 года Пятисоцкова и Бадакина признали виновными в халатности, они получили условные сроки.