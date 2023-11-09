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Какие дома Тулы будут обесточены 10 ноября

Какие дома Тулы будут обесточены 10 ноября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.

Они пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:

  • ул. Шевченко, 22/1-й Городской пр-д, 1,
  • ул. Сойфера, 13, 15, 17,
  • ул. М. Гончары, 1, 2, 3, 5, 5-а, 6, 6-а, 6-б, 7, 8, 8-а, 12,
  • ул. Пузакова, 148-156 (чётн.), 150-а, 150-б, 152-а, 158-в,
  • ул. Марата, 180,
  • ул. Кирова, 159, 159-а, 161-а,
  • п. Горелки: ул. Мелиховская, 4, 6, 8,
  • Московское шоссе, 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.), 45-а, 64-а,
  • ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Партизанская, 33, 35-а, 36-а, 36-б, 38-а, 38-б, 38-в,
  • ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
  • п. Скуратово: п. Ново-Скуратово, 88-97, 105-116.
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