В Туле на ул. Октябрьской за антисанитарию закрыли два узбекских кафе

Фото из архива Myslo

Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверило кафе «Чайхона Plove» (ул. Октябрьская, 24) и «Дастархан» (ул. Октябрьская, 48-а).

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию помещений, оборудованию, инвентарю. Как сообщает ведомство, нарушалась поточность технологических процессов приготовления пищевой продукции. Не осуществлялся производственный контроль за качеством и безопасностью реализуемой продукции. Для изготовления кулинарной продукции допускалось использование продовольственного сырья, в том числе мяса, без товаросопроводительных документов.

Из оборота изъято 102 кг продукции и продовольственного сырья без информации о времени изготовления и сроке годности.

В связи с этим эксплуатация кафе приостановлена до устранения нарушений. Материалы о временном запрете деятельности направлены для принятия решения в Зареченский районный суд Тулы.

Ситуация находится на контроле Управления.