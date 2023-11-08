  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле за антисанитарию закрыли два узбекских кафе - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле на ул. Октябрьской за антисанитарию закрыли два узбекских кафе
Фото из архива Myslo

В Туле на ул. Октябрьской за антисанитарию закрыли два узбекских кафе

Роспотребнадзор нашел множественные нарушения.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверило кафе «Чайхона Plove» (ул. Октябрьская, 24) и «Дастархан» (ул. Октябрьская, 48-а).

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию помещений, оборудованию, инвентарю. Как сообщает ведомство, нарушалась поточность технологических процессов приготовления пищевой продукции. Не осуществлялся производственный контроль за качеством и безопасностью реализуемой продукции. Для изготовления кулинарной продукции допускалось использование продовольственного сырья, в том числе мяса, без товаросопроводительных документов.

Из оборота изъято 102 кг продукции и продовольственного сырья без информации о времени изготовления и сроке годности.

В связи с этим эксплуатация кафе приостановлена до устранения нарушений. Материалы о временном запрете деятельности направлены для принятия решения в Зареченский районный суд Тулы.

Ситуация находится на контроле Управления.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 16:47 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кафеРоспотребнадзор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

9 ноября две улицы в Туле останутся без воды
9 ноября две улицы в Туле останутся без воды
В Туле неизвестные «заминировали» судебные участки
В Туле неизвестные «заминировали» судебные участки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.