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До 8 ноября на ул. Братьев Жабровых ограничен сквозной проезд

До 8 ноября на ул. Братьев Жабровых ограничен сквозной проезд

Об этом сообщает администрация Тулы.

С 4 по 8 ноября по ул. Братьев Жабровых на пересечении с ул. Фрунзе ограничен сквозной проезд транспорта. Это связано с проведением работ по ремонту теплосетей.

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Администрация Тулы просит водителей учитывать информацию при планировании поездок.

сегодня, в 12:45 +1
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