До 8 ноября на ул. Братьев Жабровых ограничен сквозной проезд

С 4 по 8 ноября по ул. Братьев Жабровых на пересечении с ул. Фрунзе ограничен сквозной проезд транспорта. Это связано с проведением работ по ремонту теплосетей.

Администрация Тулы просит водителей учитывать информацию при планировании поездок.