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Туляк Евгений Галанников поборется за звание лучшего водителя трамвая в России
Фото из архива Myslo

Туляк Евгений Галанников поборется за звание лучшего водителя трамвая в России

Профессиональные соревнования стартовали сегодня в подмосковной Коломне.

Во Всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая» принимают участие 36 водителей из 27 городов страны. Им предстоит продемонстрировать навыки вождения трамваев двух типов, знание ПДД, тонкости приёмки трамваев перед выходом на линию и культуру общения с пассажирами.

Одно из упражнений называется «Не урони бабушку!» – в салон трамвая ставят куклу высотой в человеческий рост, а задача водителя состоит в том, чтобы проехать участок пути, не уронив её. Победитель конкурса получит приз – 500 тысяч рублей.

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сегодня, в 19:42 +7
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