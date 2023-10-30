На ул. Оружейной до 15 ноября ограничат движение транспорта

В Туле на улице Оружейной на участке от ул. Болдина до ул. Ф. Энгельса до 15 ноября будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с ремонтом трамвайных путей.

Трамвай № 14 «пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика» будет ходить по измененной схеме: