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На ул. Оружейной до 15 ноября ограничат движение транспорта

На ул. Оружейной до 15 ноября ограничат движение транспорта

Это связано с ремонтом трамвайных путей.

В Туле на улице Оружейной на участке от ул. Болдина до ул. Ф. Энгельса до 15 ноября будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с ремонтом трамвайных путей.

Трамвай № 14 «пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика» будет ходить по измененной схеме:

  • пр-т Ленина — ул. Станиславского- ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная- ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе.

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сегодня, в 11:20 0
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