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Молодежка «Тулицы» стартовала в новом сезоне
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Молодежка «Тулицы» стартовала в новом сезоне

Оба матча тулячки проиграли.

«Тулица-2» стартовала в новом сезоне Молодежной лиги по волейболу. Первый тур чемпионата проходит в Нижнем Новгороде. 

На данный момент подопечные Екатерины Осичкиной сыграли два матча,  и оба получились сложными для команды. Тулячки уступили «Минчанке-2» по итогам пяти партий. Счет 3:2 (28:26, 22:25, 25:16, 22:25, 15:11) в пользу соперниц. 

Во второй игре тульская команда тоже проиграла в пятом сете. «Спарта-2» — «Тулица-2» 3:2 (25:20, 15:25, 22:25, 25:14, 15:10).

Ответный матч с «Минчанкой-2» пройдет 31 октября в 16.00, со «Спартой-2» 1 ноября в 10.00.

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