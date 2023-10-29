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В Туле прошел фестиваль народной культуры «Молодо-зелено»
Фото пресс-службы Объединения центров развития культуры

В Туле прошел фестиваль народной культуры «Молодо-зелено»

Выступили уникальные исполнители музыкального, игрового и танцевального фольклора.

28 октября в Объединении центров прошел IX Областной фестиваль-конкурс традиционной народной культуры «Молодо-зелено».

В этом году у фестиваля появились новые номинации. Как сообщили в пресс-службе Объединения центров развития культуры, помимо детских и молодежных фольклорных ансамблей впервые приняли участие молодые педагоги и мастера традиционных художественных ремесел и промыслов тульского края.  

В гала-концерте выступили лучшие фольклорные коллективы из Новомосковского, Киреевского, Веневского, Узловского, Воловского, Щекинского районов, Донского и Тулы – уникальные исполнители музыкального, игрового и танцевального фольклора. Прозвучали плясовые, лирические, хороводные песни, частушки регионов России. Изюминкой стали интерактивные состязания между коллективами – участники смогли проявить себя в исполнении частушек, переплясе, традиционных играх и забавах.

Закрылся фестиваль торжественным награждением победителей. Дипломов лауреатов I степени удостоены фольклорные ансамбли:

  • «Млада» ДК «Косогорец»;
  • «Равноденствие», музыкальная школа Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского;
  • образцовый детский фольклорный ансамбль «Первоцвет» Детской школы искусств № 6 Тулы;
  • народный фольклорный ансамбль «Спасская слобода» Сокольнического ДК Новомосковска;
  • народный фольклорный ансамбль «Дежа» Объединения центров развития культуры.

В завершении фестивального дня по уже сложившейся традиции всех собрала «Тульская вечерка», на которой гости смогли окунуться в атмосферу традиционных игр и танцев под живое сопровождение гармони и балалайки.

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Объединения центров развития культурыДобродей

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