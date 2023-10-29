Для тульских педагогов открылась бесплатная студия подкастов

Фото пресс-службы администрации Тулы

Накануне в областной столице открылась студия подкастов «Звукозавр», ориентированная на педагогов и наставников. Об этом сообщили в администрации города.

На открытии педагоги ознакомились с оборудованием и возможностями студии, сделали свои первые шаги в записи подкастов, а также обсудили с кураторами планы по реализации проекта и коллаборации между работниками образования. Бесплатно записать свои материалы здесь смогут педагоги из Тулы и области.

– Хотелось бы связать подкасты именно с профессиональной деятельностью, возможно, с проектной деятельностью, привлечь к созданию контента учеников. Пока идеи не оформлены до конца, но на следующей встрече кураторы проекта проконсультируют по этому вопросу, – отметила Валентина Тарасенко, учительница английского языка МБОУ ЦО № 39 имени Героя Советского Союза А. А. Рогожина. – Здорово, что в Туле появилась такая студия, она дает новые возможности для образовательного процесса.

В студии есть все необходимое оборудование. Планируется проводить специализированные мастер-классы.

Проект реализуется на базе Молодежного медиацентра «Тирекс» при поддержке Росмолодежь.Гранты. Следить за новостями и мероприятиями студии звукозаписи «Звукозавр» можно по ссылке.