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Для тульских педагогов открылась бесплатная студия подкастов
Фото пресс-службы администрации Тулы

Для тульских педагогов открылась бесплатная студия подкастов

Здесь планируют проводить специализированные мастер-классы.

Накануне в областной столице открылась студия подкастов «Звукозавр», ориентированная на педагогов и наставников.  Об этом сообщили в администрации города.

На открытии педагоги ознакомились с оборудованием и возможностями студии, сделали свои первые шаги в записи подкастов, а также обсудили с кураторами планы по реализации проекта и коллаборации между работниками образования. Бесплатно записать свои материалы здесь смогут педагоги из Тулы и области.

– Хотелось бы связать подкасты именно с профессиональной деятельностью, возможно, с проектной деятельностью, привлечь к созданию контента учеников. Пока идеи не оформлены до конца, но на следующей встрече кураторы проекта проконсультируют по этому вопросу, – отметила Валентина Тарасенко, учительница английского языка МБОУ ЦО № 39 имени Героя Советского Союза А. А. Рогожина. – Здорово, что в Туле появилась такая студия, она дает новые возможности для образовательного процесса.

В студии есть все необходимое оборудование. Планируется проводить специализированные мастер-классы. 

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Проект реализуется на базе Молодежного медиацентра «Тирекс» при поддержке Росмолодежь.Гранты. Следить за новостями и мероприятиями студии звукозаписи «Звукозавр» можно по ссылке

Автор:
сегодня, в 19:00 +1
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