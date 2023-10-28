МЧС предупреждает туляков о сильном дожде

Фото Сергея Старикова

В ближайшие 1 -3 часа, с сохранением до 21.00, субботы 28 октября, на территории Тульской области возможен сильный дождь. Об этом сообщает региональное МЧС, со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уточняется, что непогода проявит в ближайшие 1 -3 часа (данные на 10.00). Туляков прибывают быть осторожными, внимательными, а при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщать об этом в Единую службу спасения по городскому телефону «01», или с мобильного — «112» и «101».