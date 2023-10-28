  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. МЧС предупреждает тульяков о сильном дожде - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
МЧС предупреждает туляков о сильном дожде
Фото Сергея Старикова

МЧС предупреждает туляков о сильном дожде

Непогода сохранится до вечера 28 октября.

В ближайшие 1 -3 часа, с сохранением до 21.00, субботы 28 октября, на территории Тульской области возможен сильный дождь. Об этом сообщает региональное МЧС, со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уточняется, что непогода проявит в ближайшие 1 -3 часа (данные на 10.00). Туляков прибывают быть осторожными, внимательными, а при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщать об этом в Единую службу спасения по городскому телефону «01», или с мобильного — «112» и «101».

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 10:49 +4
Другие статьи по темам
Событие
погодасильный дождьнепогодаметеопредупреждение
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Отключение тепла в Пролетарском округе: УК приступи­ли к регулировке систем от­опления
Отключение тепла в Пролетарском округе: УК приступи­ли к регулировке систем от­опления
Два украинских беспилотника перехвачены над Тульской областью
Два украинских беспилотника перехвачены над Тульской областью
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.