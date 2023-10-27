Тульские спасатели провели учения в гипермаркете Selgros: фоторепортаж

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

По легенде учений, пожар произошел в пункте приёма товара, на площади 10 кв. м. Огнеборцам предстояло не только быстро и слаженно ликвидировать возгорание, но и спасти двух условных пострадавших.

Спасатели изучили особенности здания гипермаркета и отработали вопросы взаимодействия с персоналом супермаркета. Работа МЧС на объектах с массовым пребыванием людей имеет свои особенности. Как правило, в таких местах возникает плотное задымление, а огонь распространяется очень быстро.

Благодаря регулярным учениям все действия по спасению людей и борьбе с огнём в случае реального ЧП будут отработаны до мелочей и займут гораздо меньше времени. Сотрудники МЧС оценивали действия не только своих подразделений, но и работников магазина, которые при пожаре должны заниматься оповещением и эвакуацией людей.