  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Жительница Донского отсудила у продавца деньги за некачественную куртку - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Жительница Донского отсудила у продавца деньги за некачественную куртку
Фото из архива Myslo

Жительница Донского отсудила у продавца деньги за некачественную куртку

Помимо стоимости покупки, ей присудили компенсацию морального вреда.

Специалисты тульского Управления Роспотребнадзора помогли защитить права жительницы г. Донской. В марте женщина купила в одном из местных магазинов кожаную куртку стоимостью 7990 рублей.

Спустя два месяца покупательница заметила, что с поверхности кожи стёрся пигмент. На изделие была дана 90-дневная гарантия, поэтому женщина обратилась в магазин. После экспертизы продавцы заявили, что куртка имеет дефект непроизводственного характера.

Истец потребовала вернуть деньги, но реакции не последовало. По итогам судебного разбирательства ответчика обязали не только вернуть всю стоимость некачественной куртки, но и выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами, штраф и компенсацию морального вреда.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф:
сегодня, в 19:12 +6
Другие статьи по темам
Событие
судзащита прав потребителяУправление Роспотребнадзора по Тульской областинекачественный товар
Место
Тульская областьДонской

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские спасатели провели учения в гипермаркете Selgros: фоторепортаж
Тульские спасатели провели учения в гипермаркете Selgros: фоторепортаж
Тульский «Арсенал» вничью сыграл с «Аланией»
Тульский «Арсенал» вничью сыграл с «Аланией»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.