Жительница Донского отсудила у продавца деньги за некачественную куртку

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Специалисты тульского Управления Роспотребнадзора помогли защитить права жительницы г. Донской. В марте женщина купила в одном из местных магазинов кожаную куртку стоимостью 7990 рублей.

Спустя два месяца покупательница заметила, что с поверхности кожи стёрся пигмент. На изделие была дана 90-дневная гарантия, поэтому женщина обратилась в магазин. После экспертизы продавцы заявили, что куртка имеет дефект непроизводственного характера.

Истец потребовала вернуть деньги, но реакции не последовало. По итогам судебного разбирательства ответчика обязали не только вернуть всю стоимость некачественной куртки, но и выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами, штраф и компенсацию морального вреда.