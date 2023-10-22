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В Веневе реконструкторы воссоздадут события зимы 1941 года
Фото Натальи Корнеевой

В Веневе реконструкторы воссоздадут события зимы 1941 года

Тематический военно-исторический фестиваль состоится 9 декабря.

Историко-патриотический центр «Тульский оборонительный рубеж» готовится к проведению военно-исторического фестиваля «Бои за Венев», посвященного событиям зимы 1941 года.

В этом году фестиваль запланирован на 9 декабря. В начале зимы 1941 года на веневскую землю пришла война – потеряв надежду захватить Тулу, немецкое командование решило обойти ее с юго-востока.

Во время фестиваля реконструкторы покажут два эпизода боевых действий героической обороны и освобождения Венева. Фестиваль пройдёт  на северной окраине парка им. Стихарева. Посмотреть его смогут несколько тысяч зрителей.

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