В Веневе реконструкторы воссоздадут события зимы 1941 года

Фото Натальи Корнеевой

Историко-патриотический центр «Тульский оборонительный рубеж» готовится к проведению военно-исторического фестиваля «Бои за Венев», посвященного событиям зимы 1941 года.

В этом году фестиваль запланирован на 9 декабря. В начале зимы 1941 года на веневскую землю пришла война – потеряв надежду захватить Тулу, немецкое командование решило обойти ее с юго-востока.

Во время фестиваля реконструкторы покажут два эпизода боевых действий героической обороны и освобождения Венева. Фестиваль пройдёт на северной окраине парка им. Стихарева. Посмотреть его смогут несколько тысяч зрителей.