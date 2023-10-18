Российские медики ожидают тройную эпидемию

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Волноваться не стоит: есть все необходимое, чтобы преодолеть новую волну.

В России ожидается тридемия, или тройная эпидемия, включающая сезонные вирусы, грипп и COVID-19. Такую информацию сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Петербургского медуниверситета Елена Эсауленко на всероссийской научно-практической конференции в Великом Новгороде.

— У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов. Симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно, — цитирует ее слова издание «РИА Новости».

Специалист подчеркнула, что необходимо также учитывать возможное развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций и обострение хронических болезней. Тем не менее медицина готова встретиться с трудностями. По словам Эсауленко, имеются клинические рекомендации, постоянно совершенствуются возможности диагностики, а также появляются новые лекарства.

Коронавируса, утверждает медик, можно не бояться так сильно, как в начале пандемии. Он легче переносится, хотя его заразность и выросла.

А что в Туле?

Ситуация с ОРВИ в регионе — под контролем! Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области, случаев гриппа с начала сезона не регистрировалось. Отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями за счет циркуляции риновирусов, бокавирусов, аденовирусов. Но такие скачки свойственны сезону.



Что касается коронавируса, на прошлой неделе в Тульской области зарегистрировано 33 случая COVID-19. А что касается редких, но не менее опасных заболеваний, таких как менингит, то за один год был зарегистрирован лишь один случай.

Как обезопасить себя?

Получить прививку против гриппа можно в поликлиниках государственных учреждений здравоохранения Тульской области. Также пункты вакцинации работают в торговом центре «Гостиный двор» — ежедневно с 14.00 до 19.00; в МФЦ «Мои документы» на Демонстрации, 26-б — ежедневно с 11.00 до 19.00. А по выходным открыт передвижной пункт в ТРЦ «Макси». Сделать прививку там можно с 10.00 до 16.00.