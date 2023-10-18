Тульские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях по всестилевому карате

В Стерлитамаке прошли IX международные соревнования по всестилевому карате EurAsia Cup. В этом году в них приняли участие более 2500 спортсменов из 42 регионов России и 15 стран мира: Куба, Турция, Грузия, Тунис, Индия, Беларусь, Казахстан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Армения, Таджикистан.
В течение трёх дней, с 13 по 15 октября, прошли фестивали среди детей и ветеранов IX EurAsia Cup, Всероссийские соревнования по всестилевому карате среди детей от 12 лет и международные соревнования по всестилевому карате среди взрослых.
Спортсмены Федерации каратэ Тульской области показали хорошие результаты.
Золотые медали:
- Максим Должиков — ката 10 лет,
- Максим Демичев — ката 18+, ката группа,
- Александр Демичев — ката 14-15 лет,
- Степан Аничкин — ката группа 14+,
- Александра Савонова — ката группа 12-13 лет, санбон кумите 12-13 лет,
- Иван Зайцев — двоеборье 12-13 лет,
- Дмитрий Желудков — ката 8-9 лет, кумитэ 8-9 лет, командное кумите 8-9 лет,
- Мария Зотова — ката 12-13 лет, ката группа,
- Дмитрий Кобзев — ката 16-17 лет, ката группа,
- Тимофей Прилуцкий — командное кумите,
- Илья Карпов — командное кумите,
- Матвей Базыко — ката 8 лет,
- Варвара Козлова — ката группа 12-13 лет,
- Артём Привиденцев — СЗ-57 кг 14-15 лет.
Серебряные медали:
- Варвара Козлова — ката 12-13 лет,
- Дмитрий Желудков — ката группа 8-9 лет,
- Максим Дунаев — ката 10-11 лет,
- Тимофей Прилуцкий — ката 8 лет,
- Матвей Базыко — ката команда до 9 лет,
- Елизавета Василенко — ката 9 лет,
- София Руденко — ката 8 лет,
- Марина Пьянкова — кумите 18+,
- Тимур Ахмедов — командное ката.
Бронзовые медали:
- Максим Должиков — кумите 10 лет,
- Андрей Ляхов — ката группа 12-13 лет,
- Егор Кирюхин — ката группа 12-13 лет,
- Иван Зайцев — ката группа 12-13 лет,
- Александр Желудков — ката 12-13 лет,
- Маргарита Новосильцева — кумите 10-11 лет,
- Григорий Козлов — ката 16-17 лет,
- Илья Карпов — кумите-иппон 8 лет,
- Матвей Базыко — ката 9 лет.