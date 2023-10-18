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Тульские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях по всестилевому карате
Фото с сайта минспорта Тульской области

Тульские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях по всестилевому карате

Поздравляем наших ребят!

В Стерлитамаке прошли IX международные соревнования по всестилевому карате EurAsia Cup. В этом году в них приняли участие более 2500 спортсменов из 42 регионов России и 15 стран мира: Куба, Турция, Грузия, Тунис, Индия, Беларусь, Казахстан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Армения, Таджикистан.

В течение трёх дней, с 13 по 15 октября, прошли фестивали среди детей и ветеранов IX EurAsia Cup, Всероссийские соревнования по всестилевому карате среди детей от 12 лет и международные соревнования по всестилевому карате среди взрослых.

Спортсмены Федерации каратэ Тульской области показали хорошие результаты.

Золотые медали:

  • Максим Должиков — ката 10 лет,
  • Максим Демичев — ката 18+, ката группа,
  • Александр Демичев — ката 14-15 лет,
  • Степан Аничкин — ката группа 14+,
  • Александра Савонова — ката группа 12-13 лет, санбон кумите 12-13 лет,
  • Иван Зайцев — двоеборье 12-13 лет,
  • Дмитрий Желудков — ката 8-9 лет, кумитэ 8-9 лет, командное кумите 8-9 лет,
  • Мария Зотова — ката 12-13 лет, ката группа,
  • Дмитрий Кобзев — ката 16-17 лет, ката группа,
  • Тимофей Прилуцкий — командное кумите,
  • Илья Карпов — командное кумите,
  • Матвей Базыко — ката 8 лет,
  • Варвара Козлова — ката группа 12-13 лет,
  • Артём Привиденцев — СЗ-57 кг 14-15 лет.

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Серебряные медали:

  • Варвара Козлова — ката 12-13 лет,
  • Дмитрий Желудков — ката группа 8-9 лет,
  • Максим Дунаев — ката 10-11 лет,
  • Тимофей Прилуцкий — ката 8 лет,
  • Матвей Базыко — ката команда до 9 лет,
  • Елизавета Василенко — ката 9 лет,
  • София Руденко — ката 8 лет,
  • Марина Пьянкова — кумите 18+,
  • Тимур Ахмедов — командное ката.

Бронзовые медали:

  • Максим Должиков — кумите 10 лет,
  • Андрей Ляхов — ката группа 12-13 лет,
  • Егор Кирюхин — ката группа 12-13 лет,
  • Иван Зайцев — ката группа 12-13 лет,
  • Александр Желудков — ката 12-13 лет,
  • Маргарита Новосильцева — кумите 10-11 лет,
  • Григорий Козлов — ката 16-17 лет,
  • Илья Карпов — кумите-иппон 8 лет,
  • Матвей Базыко — ката 9 лет.
сегодня, в 09:47 0
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