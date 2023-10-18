Тульские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях по всестилевому карате

Фото с сайта минспорта Тульской области

В Стерлитамаке прошли IX международные соревнования по всестилевому карате EurAsia Cup. В этом году в них приняли участие более 2500 спортсменов из 42 регионов России и 15 стран мира: Куба, Турция, Грузия, Тунис, Индия, Беларусь, Казахстан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Армения, Таджикистан.

В течение трёх дней, с 13 по 15 октября, прошли фестивали среди детей и ветеранов IX EurAsia Cup, Всероссийские соревнования по всестилевому карате среди детей от 12 лет и международные соревнования по всестилевому карате среди взрослых.

Спортсмены Федерации каратэ Тульской области показали хорошие результаты.

Золотые медали:

Максим Должиков — ката 10 лет,

Максим Демичев — ката 18+, ката группа,

Александр Демичев — ката 14-15 лет,

Степан Аничкин — ката группа 14+,

Александра Савонова — ката группа 12-13 лет, санбон кумите 12-13 лет,

Иван Зайцев — двоеборье 12-13 лет,

Дмитрий Желудков — ката 8-9 лет, кумитэ 8-9 лет, командное кумите 8-9 лет,

Мария Зотова — ката 12-13 лет, ката группа,

Дмитрий Кобзев — ката 16-17 лет, ката группа,

Тимофей Прилуцкий — командное кумите,

Илья Карпов — командное кумите,

Матвей Базыко — ката 8 лет,

Варвара Козлова — ката группа 12-13 лет,

Артём Привиденцев — СЗ-57 кг 14-15 лет.

Серебряные медали:

Варвара Козлова — ката 12-13 лет,

Дмитрий Желудков — ката группа 8-9 лет,

Максим Дунаев — ката 10-11 лет,

Тимофей Прилуцкий — ката 8 лет,

Матвей Базыко — ката команда до 9 лет,

Елизавета Василенко — ката 9 лет,

София Руденко — ката 8 лет,

Марина Пьянкова — кумите 18+,

Тимур Ахмедов — командное ката.

Бронзовые медали: