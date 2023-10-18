В Липках после капитального ремонта открылась поликлиника

Фото минздрава Тульской области

В здании отремонтированы фасад, кровля, все помещения, также благоустроена прилегающая территория.

Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский проинспектировал работу поликлиники в Липках Киреевского района. Она обслуживает 8,5 тыс. жителей, в том числе порядка 1500 детей.

Здание построено 65 лет назад и ранее капитально не ремонтировалось. Привести в порядок медучреждение поручил губернатор Алексей Дюмин. Средства на ремонт и приобретение нового медоборудования выделили из регионального бюджета.

В здании отремонтированы фасад, кровля, все помещения, благоустроена прилегающая территория. Для молодых мам появилась теплая колясочная, а во взрослой поликлинике оборудован отдельный вход для пациентов с температурой, просторный холл с зоной ожидания и открытой регистратурой. Закуплено новое медоборудование: рентген-аппарат и флюорограф, аппарат для проведения ЭКГ, аппараты для физиотерапии.

Министр осмотрел врачебные кабинеты во взрослой и детской поликлиниках, пообщался с медработниками и пациентами.