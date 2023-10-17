Банк России предупредил туляков о новой мошеннической схеме

Фото из архива Myslo

Изобретательные аферисты убеждают своих жертв в том, что им полагается выплата от Общественной приемной Центробанка РФ.

Злоумышленники «усовершенствовали» легенду о «безопасном» счете в Центробанке – теперь они пытаются сбить своих жертв с толку при помощи настоящей записи в Общественную приемную регулятора.

Мошенники по-прежнему представляются сотрудниками банков, полиции или других ведомств и сообщают человеку, что его деньги в опасности. Чтобы их защитить, убеждают перевести сбережения на «защищенный» счет в Центробанке – якобы, на время следствия, а затем забрать всю сумму наличными в Общественной приемной Банка России.

Чтобы напугать жертву, преступники запрещают разглашать эту информацию. Чтобы легенда выглядела достоверно, мошенники записывают человека на приём в Банк России, после чего он получает СМС-подтверждение записи с официального номера Центробанка.

Эксперты регулятора напоминают: никаких «специальных» и «безопасных» счетов для защиты денег не бывает, этот приём используют только мошенники.

Записаться на приём в Банк России можно на сайте или по телефону: 8(800)300-30-00.

Если вы не делали этого лично – скорее всего, мошенники оформили запись на ваше имя, указав ваш номер телефона. В таком случае следует проигнорировать все сообщения и звонки от неизвестных собеседников.