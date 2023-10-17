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Стали известны оклады тульских депутатов и чиновников
Фото из архива Myslo

Стали известны оклады тульских депутатов и чиновников

Соответствующий документ опубликован на сайте Тульской городской Думы.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов внёс в городскую Думу проект решения «О внесении изменений в Положение «О системе оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в городе Тула».

Этот документ утверждает размеры ежемесячного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе. Из него следует, что мэру Ольге Слюсаревой предлагается установить зарплату в 71465 рублей. В случае принятия решения, председатель городской контрольно-счётной палаты будет зарабатывать 70710 рублей, а его заместитель – 68915 рублей.

Среди городских депутатов разница в зарплатах не очень большая – от 59075 рублей (член постоянной комиссии Тульской городской Думы) до 68915 рублей (заместитель председателя Тульской городской Думы).

Также предлагается утвердить размеры окладов муниципальных служащих. Самый большой оклад – у главы администрации Тулы (40098 рублей), самый скромный – у специалиста (8904 рубля).

Размеры надбавок к должностному окладу за классный чин тоже разные – от 2259 рублей для секретаря муниципальной службы 3 класса до 10198 рублей для действительного муниципального советника 1 класса.

Полный текст проекта решения можно найти здесь.

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