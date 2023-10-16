В Тульской области работают более 400 социально ориентированных НКО

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

– Президент Владимир Путин неоднократно отмечал важность деятельности некоммерческих организаций и ее эффективность в оказании помощи людям. Для таких НКО предусмотрены различные меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях. В Тульской области налажена работа по грантовой поддержке НКО, – сказал губернатор.

Министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Евгений Кирдяпкин доложил, что в регионе зарегистрировано более 1600 НКО, 404 из них – социально ориентированные.

Действует государственная программа Тульской области по повышению квалификации членов НКО, консультациям и грантовой поддержке.Е Ежегодно проводится региональный форум НКО «ПРOдвижение».

На площадке аппарата Общественной палаты Тульской области» работает Ресурсный центр, который проводит обучающие семинары и консультации по подготовке и доработке заявок не только на региональные, но и на федеральные конкурсы. В этом году гранты на сумму более 37 млн рублей от Фонда президентских грантов и Фонда культурных инициатив получили 39 проектов из Тульской области.

Каждый год на поддержку СО НКО из бюджета Тульской области выделяют 24,5 млн рублей.

За последние три года Общественная палата Тульской области провела 8 конкурсов, 195 победителей которых получили гранты более чем на 132 млн рублей. Состоялись 3 конкурса по предоставлению НКО субсидий на сохранение и модернизацию рабочих мест для инвалидов. Определено 12 победителей, общая сумма поддержки составила более 4 млн рублей.

Среди победителей – региональные проекты по поддержке участников СВО и членов их семей «Реабилитация военнослужащих через дайвинг» и «Герои нашего времени». Они получили более 2,2 млн рублей.

Алексей Дюмин поручил Евгению Кирдяпкину проанализировать объем муниципальных бюджетных средств, выделенных на гранты для НКО, сформировать их рейтинг и транслировать положительный опыт в районы Тульской области, где эта работа выстроена недостаточно эффективно.