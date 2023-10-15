Опыт Тульской области по работе с инвесторами признан одним из лучших в стране

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В нем принял участие первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов. «Деловая Россия», ТПП РФ, РСПП и Минэкономразвития в ходе мероприятия представили итоги оценки внедрения регионального инвестиционного стандарта в субъектах РФ.

Делегацию региона возглавил первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев.

Опыт Тульской области был признан одним из лучших среди регионов, внедривших инвестиционный стандарт.

В 2021 году Тульская область стала одним из 12 пилотных регионов, выполнивших все этапы федеральной инициативы Минэкономразвития «Fast track для инвестиций в регионах». Проект предполагает внедрение инвестиционной карты, создание единой системы запуска и сопровождения инвестиционных проектов и разработку механизма взаимодействия инвесторов и органов власти. Он нацелен на создание условий для опережающего экономического развития Тульской области.

Кроме того, в рамках форума состоялось заседание Комиссии Госсовета по инвестициям. На нем обсудили систему поощрения социально ответственного бизнеса и взаимодействие ресурсных компаний и госорганов, преференциальные режимы, систему сбора обратной связи и информирования инвесторов. Также прошла серия тематических мастер-классов.

