В воскресенье на проспекте Ленина продолжат укладывать асфальт

Фото: Сергей Стариков.

О проведении работ сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы.

В связи с проведением работ водителей предупреждают о возможных затруднениях движения и просят заранее планировать маршрут следования.

«С 10.00 до 16.00 работы будут проводиться на участках по четной и нечетной сторонам от д. 135а по проспекту Ленина до ул. Циолковского», – говорится в сообщении.

В субботу из-за проведения работ многие туляки, застряв в огромной пробке, переписывались в навигаторе Яндекса. «Разговорчики»: радовались появлению внуков, продавали места в очереди и доставляли пиццу в пробку.