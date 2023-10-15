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В воскресенье на проспекте Ленина продолжат укладывать асфальт
Фото: Сергей Стариков.

В воскресенье на проспекте Ленина продолжат укладывать асфальт

О проведении работ сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы.

В связи с проведением работ водителей предупреждают о возможных затруднениях движения и просят заранее планировать маршрут следования. 

«С 10.00 до 16.00 работы будут проводиться на участках по четной и нечетной сторонам от д. 135а по проспекту Ленина до ул. Циолковского», – говорится в сообщении.

В субботу из-за проведения работ многие туляки, застряв в огромной пробке, переписывались в навигаторе Яндекса. «Разговорчики»: радовались появлению внуков, продавали места в очереди и доставляли пиццу в пробку. 

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сегодня, в 08:00 −4
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