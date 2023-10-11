Скульптура «Встречающие» вернулась в тульский двор после реставрации

11 октября восстановленное «эхо эпохи СССР» установили на постамент во дворе на ул. Макара Мазая, 2 и 5.

Скульптуру забрали на реставрацию год назад. На ее плачевное состояние обратили внимание туляки в соцсетях. По итогам обследования стало понятно, что ей необходим ремонт.

Городская администрация договорилась с Институтом горного дела и строительства ТулГУ о выполнении необходимых реставрационных работ и приведении скульптуры «Встречающие» в надлежащий вид, а также о восстановлении фундамента. Ремонт проводили в течение нескольких месяцев.

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В процессе реставрации скульптор, председатель регионального союза художников России Юрий Уваркин рассказывал Myslo:

— Самое длительное время заняла расчистка скульптуры от верхних слоев. Мы насчитали их не менее 15. Это и подмазка, и грунтовка, и краска. Какого только цвета она не была — и синей, и серебряной, и белой. Только после этого смогли добраться до самой скульптуры.

У «встречающей» мамы не было руки от плеча, ее воссоздали и сделали антивандальной — прижатой к туловищу. Восстановили нос, уши, пальцы на верхней руке, покрасили.

— Очень хороший мастер лепил скульптуру, жаль, неизвестно его имя. Она очень красивая. Это яркий представитель соцреализма, который не канул в историю, — говорил Уваркин.

По словам главы терр­управления по Пролетарскому округу Максима Колычева, Выполнить работы помогли социальные партнеры: группа компаний «Синергия», «Энергостроймонтаж», группа компаний ОСТ. Сюда вошли оплата работы скульптора, бетонной конструкции, транспортировка, предоставление помещений для проведения работ по реконструкции

Территория возле скульптуры тоже преобразится: глава администрации Тулы дал поручение сделать дорожки, освещение и высадить зеленые насаждения.

Скульптура «Встречающие» в виде женщины и мальчика, машущих кому-то, создана в стиле гипсового соцреализма. Такие начали устанавливать в городах после войны. Эта скульптура была типовой: по сюжету, она дополнялась еще одной — мужчина с маленьким ребенком на руках махал женщине в ответ.

Тульские мама и мальчик стояли сначала на ул. Металлургов в районе ул. Волкова, затем были перенесены на ул. М. Мазая, 2, во двор. Причем в криволученском варианте обошлись без мужчины :то ли второй части композиции не было изначально, то ли она не сохранилась.