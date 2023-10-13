Тульские школьники бесплатно посетят кинотеатры

Дети из отдаленных населенных пунктов региона, а также мальчишки и девчонки из малоимущих и многодетных семей посмотрят современные отечественные кинокартины:
- «Гори, гори ясно» (0+),
- «Сокровища партизанского леса» (12+),
- «Красная шапочка. Онлайн» (12+),
- «Феодосийская сказка» (6+),
- «По щучьему велению» (6+).
Об этом сообщает минкульт Тульской области.
«Киномарафон» — социальный проект по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, инициированный губернатором Алексеем Дюминым в 2019 году. Проект направлен на популяризацию российского кинематографа и развитие интереса к киноискусству у подрастающего поколения.