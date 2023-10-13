Тульские школьники бесплатно посетят кинотеатры

Фото министерства культуры Тульской области.

25 октября в Тульской области стартует третий в этом году этап «Киномарафона». Он продлится до 7 ноября.

Дети из отдаленных населенных пунктов региона, а также мальчишки и девчонки из малоимущих и многодетных семей посмотрят современные отечественные кинокартины:

«Гори, гори ясно» (0+),

«Сокровища партизанского леса» (12+),

«Красная шапочка. Онлайн» (12+),

«Феодосийская сказка» (6+),

«По щучьему велению» (6+).

Об этом сообщает минкульт Тульской области.

«Киномарафон» — социальный проект по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, инициированный губернатором Алексеем Дюминым в 2019 году. Проект направлен на популяризацию российского кинематографа и развитие интереса к киноискусству у подрастающего поколения.