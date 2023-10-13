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Стали известны подробности о масштабном строительстве автомобильного моста в Узловой
Фото из архива Myslo

Стали известны подробности о масштабном строительстве автомобильного моста в Узловой

Новый мост соединит две части города.

В Узловой Тульской области начали реализовывать масштабный проект. Во сколько обойдется строительство моста, каковы сроки сдачи и почему сооружение изменит жизнь узловчан, рассказал глава администрации района Николай Терехов:

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Николай Терехов, глава администрации Узловского района

— Строительство автомобильного моста — ключевой виток в развитии города. Он свяжет Узловую с соседними агломерациями: Новомосковском, Донским, Богородицком. Но главное — соединит две части города, что повлияет на развитие города экономически. Дело в том, что Узловая — город, разделенный на две части большим транспортным междугородным узлом: 20 тыс. человек на одной стороне, 30 тыс. человек — на другой. На одной из сторон находятся важные для жителей объекты: МФЦ, районная больница, ЗАГС, администрация города. Достаточно большой процент населения живет на другой стороне. Перебраться через переезд бывает проблематично: движение поездов очень активное.

Проект строительства моста создали еще в 1980 году. Почти 50 лет люди о нем мечтали. И благодаря губернатору Алексею Дюмину этот проект будет реализован.

Конкурсные процедуры уже провели, прошли сложное проектирование, потому что в жилой застройке делать такой масштабный проект сложно. Но мы прошли экспертизу, определили подрядчика и выходим на строительство данного моста. Общий объем выделенных средств составляет 963 млн 450 тыс. рублей. Должны сдать к сентябрю 2025 года.

Есть еще причины, почему это очень важная стройка. Параллельно у нас электрифицируют железнодорожную линию. И в связи с тем, что не нужно переключаться с электрической тяги на паровозную, количество поездов через Узловую вырастет. То есть в будущем проехать ж/д переезд из одной части города в другую станет фактически невозможно.

Через старый переезд мы будем строить пешеходный мост. Сумма контракта на эту стройку — почти 72 млн рублей.

Таким образом, мы убережем людей от опасности: многие, чтобы перебраться на другую сторону, перелезали через вагоны с маленькими детьми. Пешеходный мост будем строить по всем требованиям, в том числе и для маломобильных групп.

Отметим, что конкурс на проведение работ выиграла компания ООО «Бурбау». В данный момент идет монтаж строительного городка. Работы будут вестись по программе «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Узловского района».

Напомним, накануне администрация города выложила видео, на котором показали процесс строительства моста

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Автор:
сегодня, в 12:24 −1
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