За долг по налогам приставы арестовали у жителя Богородицка трактор

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Если мужчина не погасит долг, его транспортное средство продадут на торгах.

В отделении судебных приставов на исполнении находились исполнительные производства в отношении 55-летнего жителя Богородицка о взыскании задолженности в пользу налоговой службы в размере свыше 262 тыс. рублей.

Судебный пристав уведомил должника о необходимости оплатить долг, однако мужчина проигнорировал это. Затем выяснилось, что у него в собственности находится трактор.

— В соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом был составлен акт описи и ареста данного имущества, — сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области.

Если мужчина не погасит долг, его технику пустят с молотка. Денежные средства в счет погашения налоговой задолженности поступят в бюджет РФ.