Реставрация двух исторических домов на ул. Металлистов обойдется Туле почти в 900 млн рублей

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Информация об этом находится на сайте госзакупок.

Министерство культуры РФ определило поставщика для проведения реставрационных работ и разработки рабочей документации по сохранению и приспособлению к современному использованию объектов культурного наследия федерального значения. Исполнителем контракта стало акционерное общество «Агентство развития перспективных технологий».

Официальными объектами закупки являются два здания:

— «Дом жилой кон. XVIII в. — 1840-е годы», расположенный по адресу: ул. Металлистов, д. 4-а.

— «Дом жилой кон. XVIII — нач. XIX вв.», расположенный по адресу: ул. Металлистов, д. 6.

Начальная цена контракта составляет 889 млн рублей. Срок завершения работ назначен на сентябрь 2025 года.

Оба дома расположены в историческом ядре городской жилой застройки Тулы на одной из старейших улиц — Пятницкой (совр. Металлистов). Кварталы, расположенные между Посольской (совр. Советская) улицей и кремлем, являются самыми древними участками жилой застройки города и первыми, в которых еще в XVII в. стали строиться каменные дома.

Эта часть города была престижным местом для проживания, усадьбы по Пятницкой и Благовещенской принадлежали богатейшим жителям Тулы: мещанам, купцам, оружейникам и промышленникам.