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В ноябре в Ясной Поляне временно закроют Дом Толстого
Фото из архива Myslo

В ноябре в Ясной Поляне временно закроют Дом Толстого

Это связано с подготовкой к зимнему сезону.

В первой половине ноября музей-усадьба «Ясная Поляна» изменит график работы. В праздничные дни следующий график: 4, 5 и 6 ноября экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузминских» проводятся с 9.30 до 14.40. С 14.50 до 15.30 проводятся экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого» (без посещения Флигеля Кузминских).

Вход на территорию заповедника возможен с 9.00 до 16.00, находиться на территории можно до 17.00. Для прогулки по заповеднику необходимо купить входной билет (100 рублей) в терминалах у входа в музей. 

7 ноября территория музея будет закрыта для посещения.

Как сообщает пресс-служба музея-усадьбы, график работы филиалов музея в праздничные дни также изменится. Выставочный зал на железнодорожной станции Козлова Засека будет работать 4, 5 и 6 ноября с 9.00 до 17.00. 7 ноября — выходной день.

Культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.» будет открыт 4 и 6 ноября с 11.00 до 19.00, 5 ноября — с 10.00 до 18.00. 7 ноября — выходной день.

Историко-культурный комплекс на железнодорожной станции Щекино (Ясенки) работает 4, 5 и 6 ноября с 9.00 до 17.00. 7 ноября — выходной день.

Музей Земства и градостроительной истории в Крапивне работает 4, 5, 6, 7 ноября с 9.00 до 17.00.

Усадьба Малое Пирогово открыта для посещения 4, 5 и 6 ноября с 10.00 до 16.30. 7 ноября — выходной день.

Усадьба Никольское-Вяземское работает 4, 5 и 6 ноября с 9.00 до 16.00. 7 ноября — выходной день.

С 8 по 20 ноября в связи с подготовкой к зимнему сезону Дом Л. Н. Толстого будет закрыт для посетителей.

В эти дни экскурсии будут проводиться по маршруту «Заповедник — Флигель Кузминских».

— Подготовка к зимнему и летнему сезонам — неотъемлемая часть работы музея. Два раза в год мы закрываем мемориальные здания для посетителей, чтобы провести в них профилактические работы. Это делается для обеспечения сохранности мемориальной обстановки и удобства посещения экскурсионными группами. Наша задача — сохранить усадьбу в том виде, в котором она была при Льве Толстом, — сообщили в пресс-службе учреждения.

сегодня, в 12:33 0
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