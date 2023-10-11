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17-летний житель Суворова забирал у обманутых пенсионеров деньги и переводил мошенникам
Фото из архива Myslo

17-летний житель Суворова забирал у обманутых пенсионеров деньги и переводил мошенникам

Он выполнял роль курьера.

Прокурор Суворовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя района. Он обвиняется в мошенничестве, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Установлено, что несовершеннолетний суворовец познакомился в интернете с неизвестными лицами, обучившими его профессии «курьера». 17 августа новые знакомые парня позвонили четырем жителям Суворовского района в возрасте от 86 до 90 лет. Аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов, сообщив ложные сведения о том, что их родственники якобы стали виновниками ДТП. Чтобы решить эту проблему, необходимо заплатить. Испуганные пенсионеры соглашались на условия лжеправоохранителей.

Выполняя роль курьера, молодой суворовец забрал в обусловленных соучастниками местах у потерпевших в общей сумме 1 млн рублей. Процент с полученных денег парень забрал себе в качестве вознаграждения, а остальные перевел на счета соучастников.

Задержать несовершеннолетнего курьера удалось благодаря бдительной соседке одной из потерпевших.

Узнав о том, что женщина собирается неизвестным лицам передать деньги, она незамедлительно позвонила ее внучке. Настоящая родственница сразу поняла, что бабушку обманывают, и сообщила обо всем в полицию.

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Автор:
сегодня, в 12:20 0
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