За неуплату алиментов житель Тульской области получил 40 часов обязательных работ

Если и после этого мужчина не начнет выплачивать деньги на содержание сына, его ждет уголовное наказание.

В отделении судебных приставов Суворовского и Белевского

районов находилось исполнительное производство о взыскании с 35-

летнего мужчины задолженности по алиментам на содержание 15-летнего сына.

Житель Тульской области участия в воспитании ребенка не принимал, алименты не платил, накопив крупный долг. Кроме того, неплательщик всячески уклонялся от явки к судебному приставу.

В соответствии с постановлением сотрудника УФССП России по Тульской

области должника принудительно доставили в отделение судебных приставов, где в отношении него составили протокол по ч. 1 ст.

5.35.1 КоАП РФ.

Мужчина признан виновным в неуплате алиментов, ему назначили

наказание в виде 40 часов обязательных работ. В случае повторного нарушения ему грозит уголовная ответственность.