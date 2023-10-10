За неуплату алиментов житель Тульской области получил 40 часов обязательных работ

В отделении судебных приставов Суворовского и Белевского
районов находилось исполнительное производство о взыскании с 35-
летнего мужчины задолженности по алиментам на содержание 15-летнего сына.
Житель Тульской области участия в воспитании ребенка не принимал, алименты не платил, накопив крупный долг. Кроме того, неплательщик всячески уклонялся от явки к судебному приставу.
В соответствии с постановлением сотрудника УФССП России по Тульской
области должника принудительно доставили в отделение судебных приставов, где в отношении него составили протокол по ч. 1 ст.
5.35.1 КоАП РФ.
Мужчина признан виновным в неуплате алиментов, ему назначили
наказание в виде 40 часов обязательных работ. В случае повторного нарушения ему грозит уголовная ответственность.