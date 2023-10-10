  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Щекинской районной больнице капитально отремонтируют детский стационар - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Щекинской районной больнице капитально отремонтируют детский стационар
Фото пресс-службы минздрава Тульской области

В Щекинской районной больнице капитально отремонтируют детский стационар

Ремонт ведётся по поручению губернатора Алексея Дюмина и должен завершиться весной следующего года.

На время работ маленькие пациенты будут получать стационарную медицинскую помощь в другом корпусе медучреждения. Стационар на ул. Лукашина рассчитан на 70 коек и включает три отделения, лабораторию, кабинеты диагностики, ЛФК и массажа. Ежегодно здесь лечится больше 1500 ребят.

Средства на ремонт выделены из регионального бюджета. Работы идут одновременно на всех этажах. Будут отремонтированы и заменены системы жизнеобеспечения, безопасности, приведён в порядок фасад и входные группы, созданы условия для маломобильных пациентов, появится новая мебель и оборудование. 

— Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и при поддержке губернатора Алексея Дюмина продолжается масштабное обновление медучреждений. Важно, чтобы люди получали медицинскую помощь в комфортных условиях и на современном оборудовании. Особенно это касается детей, — сказал министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.

В 2019 году на средства областного бюджета была капитально отремонтирована детская поликлиника Щекинской районной больницы. А в 2021 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» работы прошли в детской поликлинике на ул. Льва Толстого в Щекино.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 08:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
капремонтнацпроект Здравоохранениеремонт детской больницыпоручение Алексея Дюмина
Место
Тульская областьЩекино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За неуплату алиментов житель Тульской области получил 40 часов обязательных работ
За неуплату алиментов житель Тульской области получил 40 часов обязательных работ
Музей-заповедник «Куликово поле» открывает новый сезон научных лекций
Музей-заповедник «Куликово поле» открывает новый сезон научных лекций
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.