В Щекинской районной больнице капитально отремонтируют детский стационар

Фото пресс-службы минздрава Тульской области

На время работ маленькие пациенты будут получать стационарную медицинскую помощь в другом корпусе медучреждения. Стационар на ул. Лукашина рассчитан на 70 коек и включает три отделения, лабораторию, кабинеты диагностики, ЛФК и массажа. Ежегодно здесь лечится больше 1500 ребят.

Средства на ремонт выделены из регионального бюджета. Работы идут одновременно на всех этажах. Будут отремонтированы и заменены системы жизнеобеспечения, безопасности, приведён в порядок фасад и входные группы, созданы условия для маломобильных пациентов, появится новая мебель и оборудование.

— Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и при поддержке губернатора Алексея Дюмина продолжается масштабное обновление медучреждений. Важно, чтобы люди получали медицинскую помощь в комфортных условиях и на современном оборудовании. Особенно это касается детей, — сказал министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.

В 2019 году на средства областного бюджета была капитально отремонтирована детская поликлиника Щекинской районной больницы. А в 2021 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» работы прошли в детской поликлинике на ул. Льва Толстого в Щекино.