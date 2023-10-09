Группа The Hatters сняла клип в Алексинском районе

Фото из архива Myslo

Съёмки проходили на поле кэмпа «Дикая Мята» в эти выходные.

С 6 по 8 октября в кэмпе «Дикой Мяты», в селе Бунырёво Алексинского района, прошли съёмки видеоклипа группы The Hatters.

Об этом стало известно в соцсетях кэмпа, в частности из объявления по розыску массовки.

Подробности сюжета клипа не раскрываются. Известно, что снимали его на новую композицию группы. Так, для массовки искали семейные пары в возрасте 25-40 лет, детей от 13 лет и взрослых женщин от 40 до 60 лет на роли плакальщиц.

— Да-да, будем кое-кого хоронить и надо плакать от души, — было сказано в объявлении.

Также фронтмен группы Юрий Музыченко выложил сториз в запрещённой соцсети с места съёмки. Напомним, погода в прошедшие выходные была довольно ветреная, а местами — опасная.

— Мёрзнем, но снимаем, — написал артист.