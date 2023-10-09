  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. Региональное правительство окажет помощь тульским предпринимателям - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Региональное правительство окажет помощь тульским предпринимателям

Региональное правительство окажет помощь тульским предпринимателям

6 октября первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев провел встречу с предпринимателями.

Так, один из предпринимателей обратился с вопросом подбора площадки для организации фармацевтического производства. Корпорацией развития Тульской области организовано определение возможных вариантов. Чтобы обеспечить финансирование проекта и поиск новых каналов сбыта, предпринимателю дополнительно предложены инструменты программы «Сделано в Тульской области».

Еще одному представителю бизнес-сообщества будет оказано содействие в поиске решения для газификации помещения сыроварни.

Руководитель производства спецодежды и средств индивидуальной защиты обратилась с просьбой о выделении помещения и предоставлении субсидии для возмещения затрат на ремонт или рассрочки при покупке муниципального имущества. Администрация города Тулы ведет работу по поиску помещений и земельных участков для организации швейного производства.

Главы администраций и их заместители также провели встречи с предпринимателями в муниципалитетах.

В Алексине, Новомосковске, Узловой и Щекино обсудили вопросы предоставления и оформления земельных участков для организации производства, в Веневском районе — порядок предоставления субсидии на приобретение топлива.

Предпринимателя в Донском интересовали меры поддержки самозанятых, а в Ефремове — возможности создания рыбного хозяйства.

Напомним, записаться на встречи в правительство региона или к инвестиционным уполномоченным в муниципалитетах можно по телефону горячей линии Центра «Мой Бизнес» 8-800-600-777-1.

Приемный день — пятница. Запись ведется до 13:00 четверга.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 13:31 −1
Другие статьи по темам
Прочее
предпринимателиТулапомощьправительствоТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Группа The Hatters сняла клип в Алексинском районе
Группа The Hatters сняла клип в Алексинском районе
Тульский Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением температурного режима на социальных объектах
Тульский Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением температурного режима на социальных объектах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.