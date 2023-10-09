Региональное правительство окажет помощь тульским предпринимателям

6 октября первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев провел встречу с предпринимателями.

Так, один из предпринимателей обратился с вопросом подбора площадки для организации фармацевтического производства. Корпорацией развития Тульской области организовано определение возможных вариантов. Чтобы обеспечить финансирование проекта и поиск новых каналов сбыта, предпринимателю дополнительно предложены инструменты программы «Сделано в Тульской области».

Еще одному представителю бизнес-сообщества будет оказано содействие в поиске решения для газификации помещения сыроварни.

Руководитель производства спецодежды и средств индивидуальной защиты обратилась с просьбой о выделении помещения и предоставлении субсидии для возмещения затрат на ремонт или рассрочки при покупке муниципального имущества. Администрация города Тулы ведет работу по поиску помещений и земельных участков для организации швейного производства.

Главы администраций и их заместители также провели встречи с предпринимателями в муниципалитетах.

В Алексине, Новомосковске, Узловой и Щекино обсудили вопросы предоставления и оформления земельных участков для организации производства, в Веневском районе — порядок предоставления субсидии на приобретение топлива.

Предпринимателя в Донском интересовали меры поддержки самозанятых, а в Ефремове — возможности создания рыбного хозяйства.

Напомним, записаться на встречи в правительство региона или к инвестиционным уполномоченным в муниципалитетах можно по телефону горячей линии Центра «Мой Бизнес» 8-800-600-777-1.

Приемный день — пятница. Запись ведется до 13:00 четверга.