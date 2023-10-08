  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода в Туле 8 октября: дождь и аномально низкое атмосферное давление - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 8 октября: дождь и аномально низкое атмосферное давление
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 8 октября: дождь и аномально низкое атмосферное давление

Ожидается сильный ветер.

8 октября в Туле будет облачно, местами пройдет небольшой дождь (по данным Гидрометцентра, 2,6 мм). Ветер западный 8-13 м/с, порывы могут достигнуть 15-20 м/с.

Температура воздуха днем — от +4 до +9°С. Атмосферное давление 725-730 мм рт. ст. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф:
сегодня, в 09:00 +6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
дождьсильный ветер

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Плеханова трамвай важно проехал на красный
На ул. Плеханова трамвай важно проехал на красный
На ул. Кауля почему-то не смог остановиться BMW
На ул. Кауля почему-то не смог остановиться BMW
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.