Погода в Туле 8 октября: дождь и аномально низкое атмосферное давление

Фото Алексея Пирязева.

Температура воздуха днем — от +4 до +9°С. Атмосферное давление 725-730 мм рт. ст.

8 октября в Туле будет облачно, местами пройдет небольшой дождь (по данным Гидрометцентра, 2,6 мм). Ветер западный 8-13 м/с, порывы могут достигнуть 15-20 м/с.