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Центральную Россию ждет период заморозков
Фото Алексея Пирязева.

Центральную Россию ждет период заморозков

Местами ночная температура опустится до -3 градусов.

В центр Европейской России вернулись заморозки. На территории Центрального округа холоднее всего было в Ярославской области, там термометры показали −3,3°, а самой холодной точной всей европейской территории страны стало село Конёво, что в Архангельской области, там минимум составил −7,2°. Об этом сообщают синоптики «Фобоса».

В ночь на воскресенье вероятность заморозков на территории ЦФО невелика, хотя температура воздуха будет близка к нулевой отметке. В последующие 3–4 суток заморозки вновь вернутся в регион и станут еще более существенными — местами ночная температура опустится до -3 градусов.

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Фотограф:
сегодня, в 15:50 0
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