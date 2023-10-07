Центральную Россию ждет период заморозков

Фото Алексея Пирязева.

В центр Европейской России вернулись заморозки. На территории Центрального округа холоднее всего было в Ярославской области, там термометры показали −3,3°, а самой холодной точной всей европейской территории страны стало село Конёво, что в Архангельской области, там минимум составил −7,2°. Об этом сообщают синоптики «Фобоса».

В ночь на воскресенье вероятность заморозков на территории ЦФО невелика, хотя температура воздуха будет близка к нулевой отметке. В последующие 3–4 суток заморозки вновь вернутся в регион и станут еще более существенными — местами ночная температура опустится до -3 градусов.