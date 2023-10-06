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Названы тульские заправки, где подешевел бензин
Фото Алексея Пирязева

Названы тульские заправки, где подешевел бензин

Снижение розничных цен УФАС Тульской области связывает с замедлением роста цен в мелкооптовом сегменте.

По итогам мониторинга снижение розничных цен зафиксировано на многих АЗС региона. Об этом сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области.

По данным ведомства, на 4 октября (по отношению к пиковой стоимости в сентябре) на автозаправочных станциях ООО НТК «Высокое» цена на бензин АИ-92 снизилась на 5 руб. 70 коп., АИ-95 — на 5 руб. 80 коп., на дизельное топливо — на 5 руб. 90 коп.

На автозаправочных станциях ООО ГК «Русская тройка» (Rocksol) цена на бензин АИ-92 снизилась на 2 руб. 80 коп., АИ-95 — на 5 руб. 80 коп., на дизельное топливо — на 3 руб. 60 коп.

Снижение розничных цен антимонопольный орган связывает с замедлением роста цен в мелкооптовом сегменте.

Сообщается, что меры антимонопольного реагирования по ситуации на оптовых и розничных рынках нефтепродуктов принимаются как на федеральном, так и на региональном уровне.

— Тульское УФАС России проводит ежедневный мониторинг мелкооптовых и розничных цен на автомобильное и дизельное топливо, посредством которого осуществляется контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на рынках нефтепродуктов, — сообщает антимонопольная служба.

ФАС России и территориальные органы ведомства продолжают контрольно-надзорные действия в мелкооптовом сегменте нефтепродуктов. Проверяется экономическая обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей.

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сегодня, в 13:41 +1
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