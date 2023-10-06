Названы тульские заправки, где подешевел бензин

Фото Алексея Пирязева

По итогам мониторинга снижение розничных цен зафиксировано на многих АЗС региона. Об этом сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области.

По данным ведомства, на 4 октября (по отношению к пиковой стоимости в сентябре) на автозаправочных станциях ООО НТК «Высокое» цена на бензин АИ-92 снизилась на 5 руб. 70 коп., АИ-95 — на 5 руб. 80 коп., на дизельное топливо — на 5 руб. 90 коп.

На автозаправочных станциях ООО ГК «Русская тройка» (Rocksol) цена на бензин АИ-92 снизилась на 2 руб. 80 коп., АИ-95 — на 5 руб. 80 коп., на дизельное топливо — на 3 руб. 60 коп.

Снижение розничных цен антимонопольный орган связывает с замедлением роста цен в мелкооптовом сегменте.

Сообщается, что меры антимонопольного реагирования по ситуации на оптовых и розничных рынках нефтепродуктов принимаются как на федеральном, так и на региональном уровне.

— Тульское УФАС России проводит ежедневный мониторинг мелкооптовых и розничных цен на автомобильное и дизельное топливо, посредством которого осуществляется контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на рынках нефтепродуктов, — сообщает антимонопольная служба.

ФАС России и территориальные органы ведомства продолжают контрольно-надзорные действия в мелкооптовом сегменте нефтепродуктов. Проверяется экономическая обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей.

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