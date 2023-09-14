Росстат: в Тульской области самый дорогой бензин в ЦФО

Фото Алексея Пирязева

Росстат опубликовал динамику цен на топливо с 5 по 11 сентября. За указанный период стоимость бензина зафиксирована в 79 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Республике Карелия — на 3,2%, Республике Тыве и Томской области — на 3,0%.

В Тульской области до 4 сентября средняя цена на бензин составляла 55,92 руб. за литр, а по состоянию на 11-е число стоимость повысилась до 56,67 руб.

Полностью ситуация в ЦФО:

Читайте также по теме:

Почему на тульских заправках появляются объявления о дефиците топлива

«Даже косилку заправить нечем»: из-за дефицита топлива в тульском поселке три дня не работает единственная заправка

Сколько стоит топливо в Туле: обзор Myslo