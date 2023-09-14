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Росстат: в Тульской области самый дорогой бензин в ЦФО
Фото Алексея Пирязева

Росстат: в Тульской области самый дорогой бензин в ЦФО

Цены дешевле даже в Москве.

Росстат опубликовал динамику цен на топливо с 5 по 11 сентября. За указанный период стоимость бензина зафиксирована в 79 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Республике Карелия — на 3,2%, Республике Тыве и Томской области — на 3,0%.

В Тульской области до 4 сентября средняя цена на бензин составляла 55,92 руб. за литр, а по состоянию на 11-е число стоимость повысилась до 56,67 руб.

Полностью ситуация в ЦФО:

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