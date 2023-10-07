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Лучшим специалистом МФЦ России стала Анна Воробьева из Ефремова

Лучшим специалистом МФЦ России стала Анна Воробьева из Ефремова

В профессиональном конкурсе приняли участие 149 представителей 70 регионов России.

В Рязани в рамках VII Всероссийского Форума МФЦ Минэкономразвития России объявило итоги конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2022 года. Он проходил в трёх номинациях: «Лучшая региональная сеть МФЦ», «Лучший проект МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ».

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Ведущий специалист ефремовского отделения № 10 Анна Воробьева одержала победу в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ». Участники прошли несколько этапов отбора: тестирование на знание стандартов предоставления госуслуг, психологическое тестирование и онлайн-собеседование с членами центральной конкурсной комиссии. 

Всероссийский конкурс «Лучший МФЦ» проводится ежегодно Министерством экономического развития Российской Федерации с 2014 года для выявления лучших региональных практик.

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