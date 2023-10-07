Алексей Дюмин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Президенту РФ сегодня исполняется 71 год.

7 октября отмечает день рождения Президент России и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин.

Губернатор Алексей Дюмин направил главе государства поздравление, в котором, в частности, говорится:

— Под Вашим грамотным руководством Россия остается могучей, независимой державой. Твердо отстаивает свои национальные интересы, достойно преодолевает любые испытания и продолжает развитие в самых разных сферах.

Убежден, что и впредь все Ваши решения будут способствовать процветанию нашего великого Отечества.