Алексей Дюмин поздравил Владимира Путина с днем рождения

7 октября отмечает день рождения Президент России и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин.
Губернатор Алексей Дюмин направил главе государства поздравление, в котором, в частности, говорится:
— Под Вашим грамотным руководством Россия остается могучей, независимой державой. Твердо отстаивает свои национальные интересы, достойно преодолевает любые испытания и продолжает развитие в самых разных сферах.
Убежден, что и впредь все Ваши решения будут способствовать процветанию нашего великого Отечества.