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В Туле состоится финальный этап «Всероссийской паркур-лиги»

В Туле состоится финальный этап «Всероссийской паркур-лиги»

В оружейную столицу приедут 150 участников из разных регионов России, Белоруссии и Казахстана.

В субботу, 4 ноября, в Туле пройдет финальный этап проекта «Всероссийская паркур-лига», который соберет 150 участников со всей страны, а также из Белоруссии и Казахстана.

Главная задача проекта – создание качественных условия для поклонников паркура в возрасте от 10 до 17 лет. Первый этап проекта прошёл более чем в 30 школах паркура, в которых занимаются свыше 1400 ребят.

В межрегиональный этап прошли 860 человек, а в Тулу приедут 150 лучших из лучших, чтобы побороться за победу в своей дисциплине и возрастной категории.

Финал «Всероссийской паркур-лиги» пройдет в спорткомплексе «Новое поколение» (ул. Металлургов, д. 22-А). Проект реализуется на средства гранта «Росмолодежи» при поддержке Минспорта Тульской области.

Все подробности можно найти здесь.

 

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