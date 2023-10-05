Тульские поисковики ищут родственников красноармейца, умершего от ран в 1942 году

Представители тульского областного молодёжного поискового центра «Искатель» просят жителей региона оказать содействие в поисках родственников красноармейца Сергея Федоровича Богачева, 1915 года рождения, уроженца в д. Слабумово Тульской области.

Согласно архивным данным, он проходил службу в 877-м АП 324-й СД, 409 ОМСБ. Был призван в ряды РККА Куркинским районным военкоматом Тульской области. Красноармеец Богачев умер от ран в д. Рядики Козельского района Калужской области 3 января 1942 года.

Из-за неразборчивого почерка есть сомнения в правильности прочтения названия населённого пункта – не исключено, что имелась в виду д. Сумбулово Куркинского района Тульской области.