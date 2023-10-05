«Золотая осень на тульской земле»: Тула приняла крупный Всероссийский турнир по спортивной аэробике

Фото Алексея Пирязева.

На соревнования приехали 550 человек из 18 регионов России и из республики Беларусь.

4, 5 и 6 октября в многофункциональном спортивном комплексе «Тула-Арена» проходят всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Золотая осень на тульской земле».

Официальное открытие состоялось 5 октября. Гостей и участников мероприятия приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина в регионе создаются все условия для развития массового спорта и спорта высших достижений. Это помогает приобщать к занятиям спортом как можно больше людей.

— Спортивная аэробика — это не только физическая активность, но и искусство. Мы гордимся каждым спортсменом, который сегодня стоит перед нами. Ваши усилия, самоотверженность и стремление к совершенству заслуживают восхищения. Вы — пример для всех молодых людей. И пусть каждый выход на площадку станет для вас возможностью продемонстрировать свою страсть к спорту и вдохновить других! — сказал Дмитрий Яковлев.

Наталия Ведерникова, президент региональной федерации спортивной аэробики Тульской области:

— Региональные и всероссийские спортивные соревнования «Золотая осень на тульской земле» мы в третий раз проводим в Туле. Министерство спорта предоставило нам такую замечательную площадку как «Тула-Арена». Тульскую область на соревнованиях представляют три города: Тула, Новомосковск и Щекино. Это 32 спортсмена, из них 22 девочки и 10 мальчиков. Уровень наших ребят чуть выше среднего, есть претенденты на призовые места, у ребят есть потенциал!

Самым младшим спортсменам шесть лет, самые взрослые уже 18+. Ребята выступают в номинациях: соло девочки и соло мальчики в разных возрастных категориях, смешанные пары, тройки, группы (пятерки), танцевальная гимнастика (6-8 человек).

Спортивная аэробика — очень энергичный, зрелищный, динамичный вид спорта. Мы любим этот спорт за выразительность. Самое главное — это гимнастический вид спорта, где оценивается техника, как в спортивной и художественной гимнастике, артистизм, музыкальность. Ну, а в детях спортивная аэробика развивает чувство ритма, скорость, силу, гибкость, а также такие качества как умение дружить в команде.

Наталья Чаткина, тренер-преподаватель из Щекино, привезла на соревнования шесть девочек, все — дебютантки, выступают в номинациях 6-8 и 12-14 лет.

— Художественная гимнастика, спортивная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика — одна большая гимнастическая семья. Это очень зрелищный вид спорта. Аэробика укрепляет психику ребенка, вырабатывает стрессоустойчивость — они этому учатся, потому что выйти на подиум для ребенка бывает психологически сложно. Здесь он собирается и выходит выступать. Может быть, он и не займет какое-то призовое место, но он уже поборол свой страх и вышел к зрителям и судьям.

Шансы детей на турнире высокие. Кто-то из них занимается меньше года, а они уже участвуют в таких больших ярких соревнованиях, это здорово!

16-летний туляк Андрей Шабаев занимается спортивной аэробикой уже 12 лет. В четыре года мама привела его на занятия, мальчику очень понравилось, он втянулся и сейчас без этого спорта не представляет своей жизни:

— Спорт очень динамичный. У тебя развиваются все нужные физические качества. Медалей у меня уже очень много, самые значимые — я победитель первенства ЦФО в парном выступлении, призер многих всероссийских соревнований. Для меня спортивная аэробика — часть моей жизни.

Занимаюсь пять дней в неделю по 2-3 часа. Никаких особенных ограничений в питании нет, даже сладкое можно. Главное, потом сжечь все калории на тренировке.

Сейчас я кандидат в мастера спорта, моя цель — в 18 лет выполнить мастера спорта. Для этого нужно на всероссийских соревнованиях набрать 18 баллов, впереди у меня два года упорной работы.

Самой юной участницей соревнований стала шестилетняя Лада Гончарова. Малышка занимается спортивной аэробикой полгода и уже — такой крупный турнир.

— Мне очень нравится смотреть, как выступают старшие спортсмены. Я тоже люблю тренироваться, любимое упражнение — складка. Пока занимаюсь два раза в неделю, потом будет три раза. Иногда я, конечно, устаю, но все равно буду ходить на тренировки, не брошу. Хочу стать профессионалом!

11-летняя Женя Сычева два года назад переехала из Тулы в Щекино. Девочке очень хотелось заниматься спортом, и мама привела ее в спортивную аэробику.

— Мне сразу понравилось! Спорт красивый, в нем очень сильные упражнения, нравится, что в нем сочетается сразу несколько видов спорта.

До этого я занималась танцами, и было непросто перестроиться на аэробику. У меня не было растяжки, но меня за год научили всему.

Сейчас у меня третий юношеский разряд. Мне очень нравится тренироваться, учиться чему-то новому, проводить время со своими друзьями — я нашла тут много друзей и мою лучшую подругу, так что спорт подарил мне еще и общение.

Мечтаю стать чемпионкой России! Тренируюсь каждый день по 4 часа, но на уроки время обязательно нахожу — я отличница! Спорт дисциплинирует! Еще нужно обязательно держать вес, иначе будет тяжело тренироваться.

Лизе Шашковой 12 лет, спортивной аэробикой девочка занимается три года. Об этом спорте ей рассказала знакомая девочка, Лиза заинтересовалась и пришла на тренировку. Сейчас у спортсменки уже первый взрослый разряд! В 14 лет Лиза сможет выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

— Я начала заниматься и поняла, что это мое. Мне очень понравились тренировки. Все оказалось так, как я и представляла. Нравятся программы под быструю красивую музыку, разные движения. Спорт помогает мне стать увереннее в себе, я верю, что все получится! Все упражнения выполняются пластично, грациозно — это красиво!

Участвовала во многих российских соревнованиях, выступала на Первенстве России. Для меня все мои медали очень дороги и заслуженны. Хочу стать мастером спорта, спортивная аэробика со мной на всю жизнь!

12-летняя Илария Кучура занималась художественной гимнастикой, а в ноябре 2022 года перешла в спортивную аэробику. Сейчас у девочки второй взрослый разряд.

- Перестроиться было нелегко, элементы совершенно другие. Но у меня была спортивная подготовка. У меня есть медали всех достоинств. Буду много тренироваться, усложнять программу и постараюсь получить первый взрослый разряд. Спортивная аэробика дает мне уверенность в себе и настрой на победу. Я грамотно распределяю свое время, так что хватает и на тренировки, и на уроки. Обязательно стану мастером спорта, а потом тренером - хочу тренировать маленьких детей.

Соревнования в самом разгаре. Имена победителей станут известны уже завтра.

На соревнования в Тулу приехали спортсмены из республик Башкортостан, Беларусь, Карелия, Чувашской республики, Краснодарского края, Архангельской, Ивановской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Псковской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тамбовской, Тульской областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа.

