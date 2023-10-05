На ул. Октябрьской из-за ДТП полностью перекрыто движение трамваев

Фото предоставлено очевидцем.

В районе пересечения с ул. Луначарского столкнулись кроссовер, седан и троллейбус.

Днем 5 октября на ул. Октябрьской в Туле столкнулись Volkswagen Tiguan, Peugeot 408 и троллейбус. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец происшествия.

По снимкам с места аварии можно предположить, что сначала столкнулись иномарки. Предположительно, от удара Volkswagen развернуло и отбросило на полосу встречного движения, где в тот момент находился троллейбус.

На момент публикации новости информация о пострадавших не поступала. Из-за участников аварии в месте ДТП наблюдается серьезное затруднение движения.