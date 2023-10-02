19 туляков поступят на альтернативную воинскую службу

Фото из архива Myslo

Для этого им пришлось доказать, что их убеждения не позволяют держать в руках оружие.

1 октября в России стартовал осенний призыв. На пресс-конференции для представителей СМИ главный военный комиссар Тульской области Александр Сафронов рассказал, кому в ходе службы не придётся брать в руки оружие.

По статистике военкомата, лишь 19 человек из 1200 подали заявления на прохождение альтернативной службы.

– Призывник должен доказать комиссии, что по своим убеждениям не может держать в руках оружие и предоставить соответствующие документы. Речь идёт о верующих людях, которые ведут определенный образ жизни. Они подали все документы ещё весной, – объяснил Александр Сафронов.

Призывники должны указать причину, по которой не могут проходить военную службу, принести характеристику и справку о том, что являются прихожанами церкви. Только при соблюдении этих условий будет вынесено решение о направлении их на альтернативную гражданскую службу.