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19 туляков поступят на альтернативную воинскую службу
Фото из архива Myslo

19 туляков поступят на альтернативную воинскую службу

Для этого им пришлось доказать, что их убеждения не позволяют держать в руках оружие.

1 октября в России стартовал осенний призыв. На пресс-конференции для представителей СМИ главный военный комиссар Тульской области Александр Сафронов рассказал, кому в ходе службы не придётся брать в руки оружие.  

По статистике военкомата, лишь 19 человек из 1200 подали заявления на прохождение альтернативной службы.

– Призывник должен доказать комиссии, что по своим убеждениям не может держать в руках оружие и предоставить соответствующие документы. Речь идёт о верующих людях, которые ведут определенный образ жизни. Они подали все документы ещё весной, – объяснил Александр Сафронов.

Призывники должны указать причину, по которой не могут проходить военную службу, принести характеристику и справку о том, что являются прихожанами церкви. Только при соблюдении этих условий будет вынесено решение о направлении их на альтернативную гражданскую службу.

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Автор:
сегодня, в 20:00 +2
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