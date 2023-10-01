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Вернется ли бабье лето и когда выпадет первый снег: синоптики спрогнозировали, каким будет октябрь
Фото freepik.com

Вернется ли бабье лето и когда выпадет первый снег: синоптики спрогнозировали, каким будет октябрь

«Бабье лето» может прийти в первой половине месяца. А первый снег выпадет в 20-х числах октября.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в октябре мы еще сможем насладиться теплой золотой осенью — нас ждет третья волна «бабьего лета», так называемое «старое». Тогда дневные температуры приблизятся к +20 градусам. 

— В октябре температурный фон все еще будет выше ожидаемой нормы, так что этот месяц тоже порадует золотой осенью, — отметил он.

По прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в целом погода в октябре ожидается в пределах климатической нормы. По ночам столбики термометров будут показывать от нуля до плюс пяти градусов, а днем — 6-11 градусов выше нуля.

Первый снег может выпасть 20 октября, причем осадки сразу будут обильными. Самой холодной прогнозируется ночь на 19 октября, когда столбики термометров покажут пять градусов ниже нуля. Самая низкая дневная температура — три градуса ниже нуля — ожидается на следующий день, 20 октября. 

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Автор:
сегодня, в 15:29 +5
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